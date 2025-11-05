Şirket Dizini
Ansys
  • Maaşlar
  • Makine Mühendisi

  • Tüm Makine Mühendisi Maaşları

  • Pittsburgh Area

Ansys Makine Mühendisi Maaşlar Pittsburgh Area konumunda

Ansys şirketinde in Pittsburgh Area Makine Mühendisi tazminatı year başına $91K ile $163K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Pittsburgh Area medyanı $100K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$109K
$101K
$1.7K
$6.4K
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 4 Daha Fazla Seviye
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



SSS

Ansys şirketindeki in Pittsburgh Area Makine Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $162,500 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ansys şirketinde Makine Mühendisi rolü in Pittsburgh Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $110,000 tutarındadır.

