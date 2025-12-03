Şirket Dizini
Ansys
  • Maaşlar
  • Donanım Mühendisi

  • Tüm Donanım Mühendisi Maaşları

Ansys Donanım Mühendisi Maaşlar

Ansys şirketinde in United States Donanım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına $209K tutarındadır. Ansys şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 12/3/2025

Medyan Paket
company icon
Ansys
Lead Application Engineer
San Jose, CA
Yıllık toplam
$209K
Seviye
hidden
Temel maaş
$180K
Stock (/yr)
$10K
Prim
$19K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Ansys?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

33%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Ansys şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33% hak ediş süresi 1st-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)



SSS

Ansys şirketindeki in United States Donanım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $219,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ansys şirketinde Donanım Mühendisi rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $180,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar

