Şirket Dizini
Ansira
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Ansira Maaşlar

Ansira'nin maaş aralığı, alt uçta Pazarlama için yıllık toplam ücrette $56,218'den üst uçta Yazılım Mühendisi için $117,000'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Ansira. Son güncelleme: 8/21/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yazılım Mühendisi
Median $117K
Pazarlama
$56.2K
Proje Yöneticisi
$75.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Ansira'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $117,000 ücretle Yazılım Mühendisi'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Ansira'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $75,375'dır.

Öne Çıkan İşler

    Ansira için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Dropbox
  • Apple
  • Netflix
  • Google
  • DoorDash
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar