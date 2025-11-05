Angi şirketinde in Indianapolis, IN Area Yazılım Mühendisi tazminatı L2 için year başına $188K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in Indianapolis, IN Area medyanı $173K tutarındadır. Angi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$188K
$158K
$16.7K
$13K
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Angi şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)
