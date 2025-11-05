Angi Yazılım Mühendisi Maaşlar Greater Denver And Boulder Area konumunda

Angi şirketinde in Greater Denver And Boulder Area Yazılım Mühendisi tazminatı L1 için year başına $143K ile L4 için year başına $252K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Denver And Boulder Area medyanı $183K tutarındadır. Angi şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 11/5/2025

Seviye Adı Toplam Taban Hisse (/yr) Bonus L1 Software Engineer 1 ( Giriş Seviyesi ) $143K $126K $10.7K $6K L2 Software Engineer 2 $168K $148K $11K $9.5K L3 Senior Software Engineer 1 $157K $153K $4.8K $0 L4 Senior Software Engineer 2 $252K $203K $34K $15K Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye

Hak Ediş Takvimi Ana 25 % YIL 1 25 % YIL 2 25 % YIL 3 25 % YIL 4 Hisse Türü RSU Angi şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir: 25 % hak ediş süresi 1st - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 2nd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 3rd - YIL ( 25.00 % yıllık )

25 % hak ediş süresi 4th - YIL ( 25.00 % yıllık )

