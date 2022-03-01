Şirket Dizini
Angi Maaşlar

Angi şirketinin maaşları alt seviyede Satış için yıllık $49,750 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $280,812 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Angi. Son güncellenme: 8/29/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
L1 $155K
L2 $172K
L3 $206K
L4 $236K

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Müdürü
Median $195K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
L3 $274K
L4 $281K

Veri Bilimci
Median $207K
Ürün Tasarımcısı
Median $138K
İK Uzmanı
Median $130K
İdari Asistan
$112K
İş Analisti
$167K
Mali Analист
$169K
İnsan Kaynakları
$130K
Pazarlama
$78.6K
Satış
$49.8K
UX Araştırmacısı
$184K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Angi şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

SSS

Angi şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $280,812 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the L4 level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Angi şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $169,150 tutarındadır.

