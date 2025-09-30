Şirket Dizini
Angel One
Angel One Yazılım Mühendisi Maaşlar Mumbai Metropolitan Region konumunda

Angel One şirketinde in Mumbai Metropolitan Region Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹2.38M tutarındadır. Angel One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Angel One
Software Engineer
Mumbai, MH, India
Yıllık toplam
₹2.38M
Seviye
SDE 1
Temel maaş
₹2.18M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹198K
Şirketteki yılı
1 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Angel One?

₹13.95M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

Angel One şirketindeki in Mumbai Metropolitan Region Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹3,199,029 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Angel One şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Mumbai Metropolitan Region için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,282,121 tutarındadır.

