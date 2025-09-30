Şirket Dizini
Angel One Veri Bilimci Maaşlar Greater Bengaluru konumunda

Angel One şirketinde in Greater Bengaluru Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına ₹6.8M tutarındadır. Angel One şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
Angel One
Staff Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹6.8M
Seviye
T3
Temel maaş
₹6.07M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹728K
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
9 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Angel One?

₹13.95M

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
SSS

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Veri Bilimci tại Angel One in Greater Bengaluru có tổng thu nhập hàng năm là ₹10,858,660. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Angel One cho vị trí Veri Bilimci in Greater Bengaluru là ₹7,216,618.

