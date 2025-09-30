Anaplan şirketinde in Greater London Area Yazılım Mühendisi tazminatı P2 için year başına £69.2K ile P4 için year başına £121K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater London Area medyanı £91K tutarındadır. Anaplan şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
P1
£ --
£ --
£ --
£ --
P2
£69.2K
£63.1K
£0
£6.2K
P3
£83.2K
£74K
£4K
£5.2K
P4
£121K
£92.8K
£18.8K
£8.9K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
25%
YIL 1
25%
YIL 2
25%
YIL 3
25%
YIL 4
Anaplan şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)
25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)
25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)
