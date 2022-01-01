Şirket Dizini
Anaplan
Anaplan Maaşlar

Anaplan şirketinin maaşları alt seviyede İK Uzmanı için yıllık $73,630 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $346,725 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Anaplan. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
P2 $81.2K
P3 $111K
P4 $159K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Çözüm Mimarı
Median $168K
Ürün Müdürü
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
İnsan Kaynakları
Median $344K
Satış
Median $250K
İş Analisti
$262K
Müşteri Hizmetleri
$98.5K
Müşteri Başarısı
$281K
Veri Bilimci
$116K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$138K
Pazarlama Operasyonları
$89.2K
Ürün Tasarımcısı
$270K
Proje Müdürü
$154K
İK Uzmanı
$73.6K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$347K
Teknik Program Müdürü
$239K
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Anaplan şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (6.25% üç aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (6.25% üç aylık)

A legmagasabban fizető pozíció a Anaplan cégnél: Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level évi $346,725 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Anaplan cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $156,545.

