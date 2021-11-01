Şirket Dizini
Amplify Maaşlar

Amplify'nin maaş aralığı, alt uçta Müşteri Hizmetleri için yıllık toplam ücrette $73,500'den üst uçta İşe Alım Uzmanı için $160,800'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Amplify. Son güncelleme: 8/24/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $135K
Ürün Yöneticisi
Median $135K
UX Araştırmacısı
Median $95K

Müşteri Hizmetleri
$73.5K
Veri Analisti
$115K
Bilişim Teknolojisi Uzmanı (BT)
$131K
Pazarlama
$129K
Ürün Tasarımcısı
Median $110K
Proje Yöneticisi
$133K
İşe Alım Uzmanı
$161K
SSS

Amplify'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $160,800 ücretle İşe Alım Uzmanı at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
Amplify'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $130,117'dır.

Diğer Kaynaklar