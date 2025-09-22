Şirket Dizini
Amperity
Amperity Yazılım Mühendisi Maaşlar

Amperity şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer II için year başına $171K tutarındadır. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $168K tutarındadır. Amperity şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$171K
$156K
$3.2K
$12.4K
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Görüntüle 1 Daha Fazla Seviye
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
Option

Amperity şirketinde, Options 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

El paquete salarial más alto reportado para un Yazılım Mühendisi en Amperity in United States tiene una compensación total anual de $267,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Amperity para el puesto de Yazılım Mühendisi in United States es $165,500.

Öne Çıkan İş İlanları

    Amperity için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

Diğer Kaynaklar