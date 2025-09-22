Ampere Computing şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı L6 için year başına $170K ile L8 için year başına $275K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $198K tutarındadır. Ampere Computing şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
$170K
$142K
$17K
$11.3K
L7
$156K
$129K
$0
$26.5K
L8
$275K
$187K
$45.7K
$42.7K
L9
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***