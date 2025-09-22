Şirket Dizini
Ampere Computing
Ampere Computing Proje Müdürü Maaşlar

Ampere Computing şirketinde in Taiwan ortalama Proje Müdürü toplam tazminatı year başına NT$1.64M ile NT$2.24M arasında değişmektedir. Ampere Computing şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025

Ortalama Toplam Tazminat

NT$1.77M - NT$2.11M
Taiwan
Yaygın Aralık
Olası Aralık
NT$1.64MNT$1.77MNT$2.11MNT$2.24M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

The highest paying salary package reported for a Proje Müdürü at Ampere Computing in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$2,242,525. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ampere Computing for the Proje Müdürü role in Taiwan is NT$1,638,019.

