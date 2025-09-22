Ampere Computing şirketinde in United States Donanım Mühendisi tazminatı L6 için year başına $189K ile L9 için year başına $364K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $196K tutarındadır. Ampere Computing şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/22/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L6
$189K
$165K
$0
$23.5K
L7
$172K
$148K
$12.5K
$11.5K
L8
$239K
$191K
$20.4K
$27.5K
L9
$364K
$227K
$92.5K
$44.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
