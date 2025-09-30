Amgen şirketinde in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $108K ile L5 için year başına $152K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area medyanı $129K tutarındadır. Amgen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
0%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
34%
YIL 4
Amgen şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
34% hak ediş süresi 4th-YIL (34.00% yıllık)
