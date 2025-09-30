Şirket Dizini
Amgen
Amgen Yazılım Mühendisi Maaşlar Tampa-St. Pete (Sarasota) Area konumunda

Amgen şirketinde in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $108K ile L5 için year başına $152K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area medyanı $129K tutarındadır. Amgen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
(Giriş Seviyesi)
$108K
$104K
$0
$3.5K
L4
$112K
$102K
$500
$9.4K
L5
$152K
$124K
$10K
$17.5K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

0%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

34%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Amgen şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)

  • 34% hak ediş süresi 4th-YIL (34.00% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Amgen şirketindeki in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $153,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Amgen şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Tampa-St. Pete (Sarasota) Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $125,000 tutarındadır.

