Amgen Yazılım Mühendisi Maaşlar San Francisco Bay Area konumunda

Amgen şirketinde in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi tazminatı L5 için year başına $206K ile L6 için year başına $254K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in San Francisco Bay Area medyanı $212K tutarındadır. Amgen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$201K
$155K
$21.5K
$24.5K
L6
$254K
$192K
$19.1K
$43K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

0%

YIL 1

33%

YIL 2

33%

YIL 3

34%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

Amgen şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)

  • 33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)

  • 34% hak ediş süresi 4th-YIL (34.00% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Amgen şirketindeki in San Francisco Bay Area Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $274,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Amgen şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in San Francisco Bay Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $198,000 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar