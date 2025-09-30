Amgen şirketinde in Greater Los Angeles Area Yazılım Mühendisi tazminatı L3 için year başına $115K ile L6 için year başına $275K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Los Angeles Area medyanı $210K tutarındadır. Amgen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$115K
$97K
$8.1K
$9.5K
L4
$145K
$121K
$8.4K
$15.6K
L5
$189K
$149K
$15.1K
$24.3K
L6
$270K
$193K
$28.2K
$48.4K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
0%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
34%
YIL 4
Amgen şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
34% hak ediş süresi 4th-YIL (34.00% yıllık)
