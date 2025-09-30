Amgen şirketinde in Greater Los Angeles Area Veri Bilimci tazminatı L3 için year başına $96.7K ile L6 için year başına $218K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Greater Los Angeles Area medyanı $139K tutarındadır. Amgen şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L3
$96.7K
$91.5K
$0
$5.2K
L4
$126K
$116K
$2.7K
$7.8K
L5
$164K
$137K
$8.1K
$19K
L6
$218K
$182K
$7.5K
$28.5K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
0%
YIL 1
33%
YIL 2
33%
YIL 3
34%
YIL 4
Amgen şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
0% hak ediş süresi 1st-YIL (0.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.00% yıllık)
33% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.00% yıllık)
34% hak ediş süresi 4th-YIL (34.00% yıllık)