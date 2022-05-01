Şirket Dizini
AMETEK
AMETEK Maaşlar

AMETEK şirketinin maaşları alt seviyede Yazılım Mühendisi için yıllık $58,107 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $265,200 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: AMETEK. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Elektrik Mühendisi
Median $200K
Donanım Mühendisi
$60.6K
Makine Mühendisi
$147K

Optik Mühendisi
$143K
Yazılım Mühendisi
$58.1K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$265K
Teknik Program Müdürü
$171K
SSS

AMETEK şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $265,200 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AMETEK şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $147,000 tutarındadır.

