AmeriHealth Caritas
AmeriHealth Caritas Maaşlar

AmeriHealth Caritas şirketinin maaşları alt seviyede Veri Analisti için yıllık $87,312 toplam tazminattan üst seviyede Çözüm Mimarı için $155,220 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: AmeriHealth Caritas. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Aktüer
$152K
Veri Analisti
$87.3K
Yazılım Mühendisi
$133K

Çözüm Mimarı
$155K
SSS

AmeriHealth Caritas şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $155,220 tazminatla Çözüm Mimarı at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AmeriHealth Caritas şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $142,250 tutarındadır.

