Americold
Americold Maaşlar

Americold şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $70,350 toplam tazminattan üst seviyede İş Geliştirme için $233,825 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Americold. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

İş Geliştirme
$234K
Donanım Mühendisi
$98K
İnsan Kaynakları
$70.4K

Yazılım Mühendisi
$128K
SSS

Americold şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $233,825 tazminatla İş Geliştirme at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Americold şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $112,750 tutarındadır.

