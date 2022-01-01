Şirket Dizini
American Tower
Burada Çalışıyor musunuz? Şirketinizi Sahiplenin

American Tower Maaşlar

American Tower şirketinin maaşları alt seviyede Proje Müdürü için yıllık $34,053 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $222,408 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: American Tower. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

Hakkını Al, Kandırılma

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin$+ (bazen 300 bin$+) artış sağlıyoruz. Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu günlük yapan işe alım uzmanları.

Donanım Mühendisi
$106K
Proje Müdürü
$34.1K
Yazılım Mühendisi
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$222K
Ünvanınız eksik mi?

Tüm maaşları maaş sayfamızda veya maaşınızı ekleyin arayın ya da sayfanın kilidini açmak için


Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

Hisse Türü
RSU

American Tower şirketinde, RSUs 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (25.00% yıllık)

Sorunuz mu var? Topluluğa sorun.

Farklı şirketlerden çalışanlarla etkileşime geçmek, kariyer ipuçları almak ve daha fazlası için Levels.fyi topluluğunu ziyaret edin.

Şimdi Ziyaret Et!

SSS

American Tower şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $222,408 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
American Tower şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $152,263 tutarındadır.

Öne Çıkan İş İlanları

    American Tower için öne çıkan iş ilanı bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Dropbox
  • PayPal
  • Microsoft
  • SoFi
  • Square
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar