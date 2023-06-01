Şirket Dizini
American Red Cross
American Red Cross Maaşlar

American Red Cross şirketinin maaşları alt seviyede Müşteri Hizmetleri için yıllık $30,833 toplam tazminattan üst seviyede Pazarlama için $183,600 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: American Red Cross. Son güncellenme: 9/11/2025

$160K

İdari Asistan
$59.7K
İş Analisti
$126K
Müşteri Hizmetleri
$30.8K

Veri Analisti
$35.5K
Veri Bilimci
$35.2K
Pazarlama
$184K
Ürün Müdürü
$131K
Proje Müdürü
$95.5K
Yazılım Mühendisi
$79.6K
SSS

American Red Cross şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $183,600 tazminatla Pazarlama at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
American Red Cross şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $79,600 tutarındadır.

