American Family Insurance
American Family Insurance Maaşlar

American Family Insurance şirketinin maaşları alt seviyede İnsan Kaynakları için yıllık $22,718 toplam tazminattan üst seviyede Teknik Program Müdürü için $190,950 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: American Family Insurance. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $127K

Backend Yazılım Mühendisi

İş Analisti
Median $102K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
Median $188K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Veri Bilimci
Median $152K
Aktüer
$161K
İnsan Kaynakları
$22.7K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$124K
Pazarlama
$121K
Satış
$52.5K
Siber Güvenlik Analisti
$153K
Teknik Program Müdürü
$191K
SSS

A legmagasabban fizető pozíció a American Family Insurance cégnél: Teknik Program Müdürü at the Common Range Average level évi $190,950 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A American Family Insurance cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $127,000.

