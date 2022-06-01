Şirket Dizini
American Bureau of Shipping
American Bureau of Shipping Maaşlar

American Bureau of Shipping'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $55,984'den üst uçta Yazılım Mühendisliği Yöneticisi için $146,265'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. American Bureau of Shipping. Son güncelleme: 8/12/2025

$160K

Makine Mühendisi
$126K
Ürün Yöneticisi
$139K
Yazılım Mühendisi
$56K

Yazılım Mühendisliği Yöneticisi
$146K
Teknik Program Yöneticisi
$82.4K
SSS

American Bureau of Shipping'de bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $146,265 ücretle Yazılım Mühendisliği Yöneticisi at the Common Range Average level'dir. Bu, temel maaşın yanı sıra olası hisse senedi ve bonus ödemelerini içerir.
American Bureau of Shipping'de bildirilen medyan yıllık toplam ücret $125,625'dır.

