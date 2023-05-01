Şirket Dizini
American Axle & Manufacturing
American Axle & Manufacturing Maaşlar

American Axle & Manufacturing şirketinin maaşları alt seviyede Veri Bilimci için yıllık $15,075 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $183,600 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: American Axle & Manufacturing. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Makine Mühendisi
Median $91.7K
Veri Bilimci
$15.1K
Ürün Tasarımcısı
$110K

Yazılım Mühendisliği Müdürü
$184K
SSS

American Axle & Manufacturing şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $183,600 tazminatla Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
American Axle & Manufacturing şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $100,640 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar