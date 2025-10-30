Şirket Dizini
American Airlines
American Airlines şirketinde in United States ortalama Yönetim Danışmanı toplam tazminatı year başına $127K ile $177K arasında değişmektedir. American Airlines şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$138K - $167K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$127K$138K$167K$177K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

American Airlines şirketindeki in United States Yönetim Danışmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $177,480 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
American Airlines şirketinde Yönetim Danışmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $126,990 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar