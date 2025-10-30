American Airlines şirketinde in United States Veri Bilimci tazminatı L3 için year başına $100K ile L4 için year başına $127K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $120K tutarındadır. American Airlines şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$100K
$99K
$0
$1.3K
L4
$127K
$127K
$0
$250
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
