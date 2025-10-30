Şirket Dizini
American Airlines
American Airlines Veri Bilimi Müdürü Maaşlar

American Airlines şirketinde in India ortalama Veri Bilimi Müdürü toplam tazminatı year başına ₹9.36M ile ₹13.58M arasında değişmektedir. American Airlines şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

₹10.61M - ₹12.33M
India
Yaygın Aralık
Olası Aralık
₹9.36M₹10.61M₹12.33M₹13.58M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Kariyer seviyeleri nelerdir American Airlines?

SSS

American Airlines şirketindeki in India Veri Bilimi Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹13,582,096 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
American Airlines şirketinde Veri Bilimi Müdürü rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹9,359,091 tutarındadır.

