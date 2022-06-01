Şirket Dizini
Amentum
Amentum Maaşlar

Amentum şirketinin maaşları alt seviyede Tesis Müdürü için yıllık $78,605 toplam tazminattan üst seviyede Müşteri Hizmetleri için $174,125 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Amentum. Son güncellenme: 9/2/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $80K

Üretim Yazılım Mühendisi

Veri Analisti
Median $128K
Makine Mühendisi
Median $100K

Müşteri Hizmetleri
$174K
Tesis Müdürü
$78.6K
Mali Analист
$114K
Donanım Mühendisi
$133K
Bilgi Teknolojisi Uzmanı (BT)
$105K
Program Müdürü
$129K
Proje Müdürü
$113K
Siber Güvenlik Analisti
$171K
SSS

Amentum şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $174,125 tazminatla Müşteri Hizmetleri at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Amentum şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $114,425 tutarındadır.

