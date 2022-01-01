Şirket Dizini
Ambry Genetics
Ambry Genetics Maaşlar

Ambry Genetics şirketinin maaşları alt seviyede İş Analisti için yıllık $71,400 toplam tazminattan üst seviyede Veri Bilimci için $226,860 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: Ambry Genetics. Son güncellenme: 9/1/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $115K
İş Analisti
$71.4K
Veri Bilimci
$227K

Ürün Tasarımcısı
$123K
SSS

Ambry Genetics şirketinde bildirilen en yüksek maaşlı rol, yıllık toplam $226,860 tazminatla Veri Bilimci at the Common Range Average level pozisyonudur. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Ambry Genetics şirketinde bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $119,003 tutarındadır.

