Şirket Dizini
Ambit
Burada mı Çalışıyorsunuz? Şirketinizi Talep Edin

Ambit Maaşlar

Ambit'nin maaş aralığı, alt uçta Yazılım Mühendisi için yıllık toplam ücrette $17,203'den üst uçta Yatırım Bankacısı için $83,381'ye kadar değişir. Levels.fyi, {{company}}'nin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaşları toplar. Ambit. Son güncelleme: 8/9/2025

$160K

Paranızı Alın, Oyuna Gelmeyin

Binlerce teklifi müzakere ettik ve düzenli olarak 30 bin dolar+ (bazen 300 bin dolar+) artışlar elde ettik.Maaşınızı müzakere ettirin veya özgeçmişinizi inceletin gerçek uzmanlar tarafından - bunu her gün yapan işe alım uzmanları.

Yatırım Bankacısı
$83.4K
Ürün Yöneticisi
$39.8K
Yazılım Mühendisi
$17.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Unvanınız eksik mi?

Tüm maaşları şurada arayın: ücret sayfamızda veya maaşınızı ekleyin sayfanın kilidini açmaya yardımcı olmak için.


SSS

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ambit είναι ο Yatırım Bankacısı at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $83,381. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ambit είναι $39,837.

Öne Çıkan İşler

    Ambit için öne çıkan iş bulunamadı

İlgili Şirketler

  • Apple
  • LinkedIn
  • Amazon
  • Google
  • Flipkart
  • Tüm şirketleri gör ➜

Diğer Kaynaklar