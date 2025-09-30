Şirket Dizini
Alteryx Yazılım Mühendisi Maaşlar United States konumunda

Alteryx şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına $177K ile Lead Software Engineer için year başına $256K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $199K tutarındadır. Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Görüntüle 2 Daha Fazla Seviye
Ücret EkleSeviyeleri Karşılaştır

En Son Maaş Başvuruları
EkleMaaş EkleÜcret Paketi Ekle

Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Veri Dışa AktarAçık İş İlanlarını Görüntüle
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Alteryx in United States میں Yazılım Mühendisi کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $290,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Alteryx میں Yazılım Mühendisi کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $198,500 ہے۔

