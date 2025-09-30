Alteryx şirketinde in United States Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer için year başına $177K ile Lead Software Engineer için year başına $256K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in United States medyanı $199K tutarındadır. Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$177K
$141K
$24.7K
$11.2K
Senior Software Engineer
$219K
$170K
$28.9K
$20.5K
Lead Software Engineer
$256K
$188K
$40.4K
$27.8K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
|Maaş bulunamadı
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.4%
YIL 3
Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)
