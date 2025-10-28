Alteryx şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına ₹2.27M ile Lead Software Engineer için year başına ₹7.01M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹4.21M tutarındadır. Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
33.3%
YIL 1
33.3%
YIL 2
33.4%
YIL 3
Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:
33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)
33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)
33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)
