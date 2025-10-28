Şirket Dizini
Alteryx
Alteryx şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Associate Software Engineer için year başına ₹2.27M ile Lead Software Engineer için year başına ₹7.01M arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹4.21M tutarındadır. Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Associate Software Engineer
(Giriş Seviyesi)
₹2.27M
₹1.83M
₹260K
₹182K
Software Engineer
₹3.43M
₹2.65M
₹542K
₹237K
Senior Software Engineer
₹5.97M
₹4.6M
₹1.14M
₹227K
Lead Software Engineer
₹7.01M
₹5.88M
₹769K
₹359K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)



Dahil Edilen Unvanlar

Yeni Unvan Gönder

Backend Yazılım Mühendisi

Full-Stack Yazılım Mühendisi

SSS

Alteryx şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹7,840,136 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alteryx şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹4,137,395 tutarındadır.

