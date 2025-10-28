Şirket Dizini
Alteryx
Alteryx Proje Müdürü Maaşlar

Alteryx şirketinde in United States Proje Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $189K tutarındadır. Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Medyan Paket
company icon
Alteryx
Project Manager
hidden
Yıllık toplam
$189K
Seviye
hidden
Temel maaş
$165K
Stock (/yr)
$0
Prim
$24K
Şirketteki yılı
2-4 Yıl
Deneyim yılı
11+ Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir Alteryx?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)



SSS

Alteryx şirketindeki in United States Proje Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $274,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alteryx şirketinde Proje Müdürü rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $184,500 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar