Alteryx Ürün Müdürü Maaşlar

Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

CZK 1.53M - CZK 1.82M
Czech Republic
Yaygın Aralık
Olası Aralık
CZK 1.41MCZK 1.53MCZK 1.82MCZK 1.93M
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)



SSS

Alteryx şirketindeki in Czech Republic Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam CZK 1,932,908 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alteryx şirketinde Ürün Müdürü rolü in Czech Republic için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat CZK 1,411,863 tutarındadır.

