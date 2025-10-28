Şirket Dizini
Alteryx şirketinde in United States ortalama Muhasebeci toplam tazminatı year başına $191K ile $278K arasında değişmektedir. Alteryx şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$219K - $250K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$191K$219K$250K$278K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

33.3%

YIL 1

33.3%

YIL 2

33.4%

YIL 3

Hisse Türü
RSU

Alteryx şirketinde, RSUs 3 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 33.3% hak ediş süresi 1st-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.3% hak ediş süresi 2nd-YIL (33.30% yıllık)

  • 33.4% hak ediş süresi 3rd-YIL (33.40% yıllık)



SSS

Alteryx şirketindeki in United States Muhasebeci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $278,480 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alteryx şirketinde Muhasebeci rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $191,160 tutarındadır.

