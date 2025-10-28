Şirket Dizini
Alternative Payments Yazılım Mühendisliği Müdürü Maaşlar

Alternative Payments şirketinde in Brazil ortalama Yazılım Mühendisliği Müdürü toplam tazminatı year başına R$456K ile R$647K arasında değişmektedir. Alternative Payments şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025

Ortalama Toplam Tazminat

R$518K - R$613K
Brazil
Yaygın Aralık
Olası Aralık
R$456KR$518KR$613KR$647K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

SSS

Alternative Payments şirketindeki in Brazil Yazılım Mühendisliği Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam R$647,027 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Alternative Payments şirketinde Yazılım Mühendisliği Müdürü rolü in Brazil için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat R$455,732 tutarındadır.

