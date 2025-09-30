Şirket Dizini
ALTEN
  • Italy

ALTEN Yazılım Mühendisi Maaşlar Italy konumunda

ALTEN şirketinde in Italy Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına €27.5K ile Senior Software Engineer için year başına €36.6K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Italy medyanı €30.3K tutarındadır. ALTEN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
€27.5K
€27.5K
€0
€0
Software Engineer II
€33K
€33K
€0
€0
Senior Software Engineer
€36.6K
€36.6K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Kariyer seviyeleri nelerdir ALTEN?

SSS

The highest paying salary package reported for a Yazılım Mühendisi at ALTEN in Italy sits at a yearly total compensation of €36,566. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Yazılım Mühendisi role in Italy is €30,296.

