ALTEN şirketinde in Italy Yazılım Mühendisi tazminatı Software Engineer I için year başına €26.8K ile Senior Software Engineer için year başına €35.7K arasında değişmektedir. yearlık tazminat paketi in Italy medyanı €29.6K tutarındadır. ALTEN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/28/2025
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
€26.8K
€26.8K
€0
€0
Software Engineer II
€32.2K
€32.2K
€0
€0
Senior Software Engineer
€35.7K
€35.7K
€0
€0
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Şirket
Seviye Adı
Deneyim Yılı
Toplam Ücret
Maaş bulunamadı
