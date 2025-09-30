ALTEN şirketinde in Metropoolregio Eindhoven Makine Mühendisi tazminatı Mechanical Engineer I için year başına €42.5K tutarındadır. ALTEN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025
Ortalama Toplam Tazminat
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --