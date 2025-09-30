Şirket Dizini
ALTEN
ALTEN Makine Mühendisi Maaşlar Metropoolregio Eindhoven konumunda

ALTEN şirketinde in Metropoolregio Eindhoven Makine Mühendisi tazminatı Mechanical Engineer I için year başına €42.5K tutarındadır. ALTEN şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Ortalama Toplam Tazminat

€37.3K - €44K
Netherlands
Yaygın Aralık
Olası Aralık
€34.8K€37.3K€44K€48.5K
Yaygın Aralık
Olası Aralık
Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Mechanical Engineer I
€42.5K
€42.5K
€0
€0
Mechanical Engineer II
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Mechanical Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Kariyer seviyeleri nelerdir ALTEN?

SSS

The highest paying salary package reported for a Makine Mühendisi at ALTEN in Metropoolregio Eindhoven sits at a yearly total compensation of €48,526. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ALTEN for the Makine Mühendisi role in Metropoolregio Eindhoven is €34,839.

Diğer Kaynaklar