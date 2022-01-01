Şirket Dizini
AlphaSights
AlphaSights Maaşlar

AlphaSights şirketinin maaşları alt seviyede Pazarlama için yıllık $74,625 toplam tazminattan üst seviyede Yazılım Mühendisliği Müdürü için $240,790 tutarına kadar değişmektedir. Levels.fyi, şu şirketin mevcut ve eski çalışanlarından anonim ve doğrulanmış maaş bilgileri topluyor: AlphaSights. Son güncellenme: 8/31/2025

$160K

Yazılım Mühendisi
Median $150K

Full-Stack Yazılım Mühendisi

Ürün Tasarımcısı
Median $130K
Satış
Median $135K

İK Uzmanı
Median $80.5K
Müşteri Hizmetleri
$81.6K
Veri Bilimci
$164K
Yönetim Danışmanı
$119K
Pazarlama
$74.6K
Proje Müdürü
$127K
Yazılım Mühendisliği Müdürü
$241K
Girişim Sermayedarı
$83.6K
SSS

AlphaSights薪资最高的职位是Yazılım Mühendisliği Müdürü at the Common Range Average level，年度总薪酬为$240,790。
AlphaSights的年度总薪酬中位数为$127,400。

