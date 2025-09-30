Şirket Dizini
AlphaSense
AlphaSense Yazılım Mühendisi Maaşlar Finland konumunda

AlphaSense şirketinde in Finland Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına €72.3K tutarındadır. AlphaSense şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
AlphaSense
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Yıllık toplam
€72.3K
Seviye
L3
Temel maaş
€67.6K
Stock (/yr)
€4.7K
Prim
€0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
7 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AlphaSense?

€142K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

AlphaSense şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

AlphaSense şirketindeki in Finland Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €107,190 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AlphaSense şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in Finland için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €65,611 tutarındadır.

