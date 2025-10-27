Şirket Dizini
AlphaSense
  Maaşlar
  Yazılım Mühendisi

  Tüm Yazılım Mühendisi Maaşları

AlphaSense Yazılım Mühendisi Maaşlar

AlphaSense şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminatı Senior Software Engineer için year başına ₹3.34M tutarındadır. yearlık tazminat paketi in India medyanı ₹2.48M tutarındadır. AlphaSense şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Ücretlendirme: Seviye
Seviye Adı
Toplam
Taban
Hisse
Bonus
Software Engineer I
(Giriş Seviyesi)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹3.34M
₹3.09M
₹99.4K
₹149K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

AlphaSense şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



Dahil Edilen Unvanlar

Backend Yazılım Mühendisi

SSS

AlphaSense şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹5,790,576 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AlphaSense şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹2,482,500 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar