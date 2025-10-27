Şirket Dizini
AlphaSense
  • Maaşlar
  • Satış

  • Tüm Satış Maaşları

AlphaSense Satış Maaşlar

AlphaSense şirketinde in United Kingdom Satış tazminat paketi medyanı year başına £65.5K tutarındadır. AlphaSense şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin.

Medyan Paket
company icon
AlphaSense
Sales Development Representative
London, EN, United Kingdom
Yıllık toplam
£45.4K
Seviye
-
Temel maaş
£45.4K
Stock (/yr)
£0
Prim
£0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
10 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AlphaSense?
En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Maaş bulunamadı
Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

AlphaSense şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

AlphaSense şirketindeki in United Kingdom Satış pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam £107,654 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AlphaSense şirketinde Satış rolü in United Kingdom için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat £45,377 tutarındadır.

