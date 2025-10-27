Şirket Dizini
AlphaSense İşe Alım Uzmanı Maaşlar

AlphaSense şirketinde in United States ortalama İşe Alım Uzmanı toplam tazminatı year başına $142K ile $198K arasında değişmektedir. AlphaSense şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Ortalama Toplam Tazminat

$154K - $186K
United States
Yaygın Aralık
Olası Aralık
$142K$154K$186K$198K
Yaygın Aralık
Olası Aralık

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

AlphaSense şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

AlphaSense şirketindeki in United States İşe Alım Uzmanı pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $198,360 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AlphaSense şirketinde İşe Alım Uzmanı rolü in United States için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $141,930 tutarındadır.

