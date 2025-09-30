Şirket Dizini
AlphaSense
  • Maaşlar
  • Ürün Müdürü

  • Tüm Ürün Müdürü Maaşları

  • New York City Area

AlphaSense Ürün Müdürü Maaşlar New York City Area konumunda

AlphaSense şirketinde in New York City Area Ürün Müdürü tazminat paketi medyanı year başına $170K tutarındadır. AlphaSense şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 9/30/2025

Medyan Paket
company icon
AlphaSense
Product Manager
New York, NY
Yıllık toplam
$170K
Seviye
Product Manager
Temel maaş
$150K
Stock (/yr)
$0
Prim
$20K
Şirketteki yılı
4 Yıl
Deneyim yılı
5 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AlphaSense?

$160K

En Son Maaş Başvuruları
Şirket

Konum | Tarih

Seviye Adı

Etiket

Deneyim Yılı

Toplam / Şirkette

Toplam Ücret

Temel Maaş | Hisse (yıl) | Prim
Stajyer Maaşları

Hak Ediş Takvimi

25%

YIL 1

25%

YIL 2

25%

YIL 3

25%

YIL 4

AlphaSense şirketinde, Hisse/özkaynak tahsisleri 4 yıllık hak ediş takvimine tabidir:

  • 25% hak ediş süresi 1st-YIL (25.00% yıllık)

  • 25% hak ediş süresi 2nd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 3rd-YIL (2.08% aylık)

  • 25% hak ediş süresi 4th-YIL (2.08% aylık)



SSS

AlphaSense şirketindeki in New York City Area Ürün Müdürü pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam $215,000 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AlphaSense şirketinde Ürün Müdürü rolü in New York City Area için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat $170,000 tutarındadır.

