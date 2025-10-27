Şirket Dizini
AlphaGrep Securities
AlphaGrep Securities Yazılım Mühendisi Maaşlar

AlphaGrep Securities şirketinde in India Yazılım Mühendisi tazminat paketi medyanı year başına ₹7.27M tutarındadır. AlphaGrep Securities şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
company icon
AlphaGrep Securities
Analyst
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹7.27M
Seviye
L3
Temel maaş
₹5.19M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹2.08M
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
0 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AlphaGrep Securities?
En Son Maaş Başvuruları
SSS

AlphaGrep Securities şirketindeki in India Yazılım Mühendisi pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹10,423,960 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AlphaGrep Securities şirketinde Yazılım Mühendisi rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹6,854,175 tutarındadır.

