AlphaGrep Securities şirketinde in India Veri Bilimci tazminat paketi medyanı year başına ₹9.41M tutarındadır. AlphaGrep Securities şirketinin toplam tazminat paketleri için temel maaş, hisse senedi ve ikramiye dağılımlarını görüntüleyin. Son güncelleme: 10/27/2025

Medyan Paket
company icon
AlphaGrep Securities
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Yıllık toplam
₹9.41M
Seviye
L4
Temel maaş
₹9.41M
Stock (/yr)
₹0
Prim
₹0
Şirketteki yılı
0 Yıl
Deneyim yılı
1 Yıl
Kariyer seviyeleri nelerdir AlphaGrep Securities?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.73M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
En Son Maaş Başvuruları
SSS

AlphaGrep Securities şirketindeki in India Veri Bilimci pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam ₹13,067,334 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
AlphaGrep Securities şirketinde Veri Bilimci rolü in India için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat ₹9,406,162 tutarındadır.

Diğer Kaynaklar